Чорноморець прийме Ворсклу, Лівий берег зіграє проти Інгульця: розклад матчів УПЛ

Сьогодні, 8 листопада, відбудуться два матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

Перший матч пройде в Одесі, де місцевий Чорноморець прийматиме полтавську Ворсклу. В іншому поєдинку дня Лівий берег у Києві зіграє проти Інгульця. Команда із Кіровоградської області залишається єдиною, хто ще не перемагав цього сезону.

Розклад матчів УПЛ на 8 листопада

15:30 Чорноморець – Ворскла

18:00 Лівий берег – Інгулець.

Нагадаємо, що попередній тур був провальним для кожного з колективів. Чорноморець дав бій Шахтарю, але все одно залишився без очок. Ворскла після помилки власного гравця поступилася Колосу. Лівий берег та Інгулець розгромно програли своїм опонентам – кияни у Львові Карпатам, а Інгулець, хоч і забив двічі, нічого не зміг протиставити Динамо.