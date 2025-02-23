Колишній форвард Динамо впевнений у перемозі киян над Карпатами

Колишній нападник Динамо Валерій Поркуян впевнений, що київський клуб переможе Карпати у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Своїм прогнозом він поділився у коментарі UA-Футбол.

" Мені чомусь здається, що Динамо виграє. Кияни непогано попрацювали на тренувальних зборах, а ще провели два офіційних матчі у Лізі Європи – а це у зимовий період має неабияке значення. Та й за добором кваліфікованих виконавців Динамо, на мій погляд, виглядає переконливіше Карпат" , – сказав Поркуян.

Поєдинок Динамо – Карпати відбудеться у неділю, 23 лютого, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні гри кияни посідають перше місце в турнірній таблиці, маючи 43 бали після 17 зіграних матчів та жодної поразки. Карпати йдуть шостими, у команди 24 очка.

Зазначимо, що раніше відбулись перші матчі 18 туру УПЛ, в яких Верес розгромив Кривбас, ЛНЗ мінімально здолав Рух, а Чорноморець сенсаційно переміг Колос.