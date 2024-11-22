Карпати вдома приймуть Колос у 14 турі УПЛ

Сьогодні, 22 листопада, після паузи на матчі збірних стартують матчі Української Прем'єр ліги.

Запланований лише один матч. У Львові місцеві Карпати приймуть Колос.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 22 листопада

18:00 Карпати – Колос

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні 14 туру чемпіонату України Карпати розташувалися на сьомій сходинці турнірної таблиці, заробивши 18 залікових пунктів.

Колос після 13 зіграних матчів знаходиться на 11 позиції та має 13 очок в активі.