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Клуб Бундесліги призначив нового головного тренера

Олексій Мурзак — 30 грудня 2024, 16:10
Клуб Бундесліги призначив нового головного тренера
Штеффен Баумгарт
ФК Уніон Берлін

Клуб німецької Бундесліги Уніон Берлін призначив Штеффена Баумгарта новим головним тренером.

Про це повідомила пресслужба столичної команди.

52-річний фахівець готуватиме Уніон до решти сезону Бундесліги з 2 січня.

Штеффен Баумгарт раніше також працював з"Кельном, Падерборном, Берлінером та Гамбургом.

Найближчий матч під керівництвом нового тренера "залізні" зіграють 11 січня проти Гайденгайма.

Надагаємо, 27 грудня Уніон Берлін відправив у відставку данського фахівця Бо Свенссона.

45-річний тренер лише влітку очолив клуб зі столиці Німеччини. Під його керівництвом команда за 17 матчів здобула 5 перемог при 7 поразках.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Уніон Берлін Гайденгайм

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