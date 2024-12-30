Клуб Бундесліги призначив нового головного тренера

Клуб німецької Бундесліги Уніон Берлін призначив Штеффена Баумгарта новим головним тренером.

Про це повідомила пресслужба столичної команди.

52-річний фахівець готуватиме Уніон до решти сезону Бундесліги з 2 січня.

Штеффен Баумгарт раніше також працював з"Кельном, Падерборном, Берлінером та Гамбургом.

Найближчий матч під керівництвом нового тренера "залізні" зіграють 11 січня проти Гайденгайма.

Надагаємо, 27 грудня Уніон Берлін відправив у відставку данського фахівця Бо Свенссона.

45-річний тренер лише влітку очолив клуб зі столиці Німеччини. Під його керівництвом команда за 17 матчів здобула 5 перемог при 7 поразках.