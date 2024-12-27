Клуб Бундесліги звільнив головного тренера – фахівець лише влітку очолив команду

Уніон Берлін відправив у відставку данського фахівця Бо Свенссона.

Про це повідомила пресслужба команди.

45-річний тренер лише влітку очолив клуб зі столиці Німеччини. Під його керівництвом команда за 17 матчів здобула 5 перемог при 7 поразках. Керівництво повідомило, що ім'я нового тренера буде оголошено пізніше.

Наразі Уніон посідає у Бундеслізі 12 місце, набравши 17 очок за 15 поєдинків.

Свенссон із січня 2021 до листопада 2023 року тренував Майнц. Також він очолював данський Ліферінг.

Протягом кар'єри гравця виступав за Копенгаген, Боруссію Менхенгладбах та Майнц. На його рахунку три гри за збірну Данії.