Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дитятьєв — про новостворений Колос-2: Ставимо собі високі цілі

Андрій Яросименко — 8 липня, 08:29
Дитятьєв — про новостворений Колос-2: Ставимо собі високі цілі

Гравець Штурму Олексій Дитятьєв прокоментував об'єднання клубу з Колосом.

Його слова передає Український футбол.

"Про ідею керівництва об'єднатись з Колосом і таким чином заявитись на Другу лігу дізнався не так давно. Нам сказали, що прийдуть молоді футболісти, але залишаться деякі виконавці й із попередньої команди.
Поки це новий проєкт і ми не знаємо, що з нього вийде. Тож будемо працювати. Ставимо собі високі цілі. Перша ліга, а може навіть і вище. Подивимось, як буде виходити, як ми справимось. Багато футболістів ще не грало на професійному рівні, багато молодих, тому для нас це щось нове", — сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Колос підсилиться півзахисником словацького ДАК (Дунайської Стреди) Ігорем Харатіним.

Колос Штурм Олексій Дитятьєв

Колос

Харатін перейшов у клуб УПЛ — джерело
Колос впевнено переміг Кудрівку-Ниву в товариському матчі
Колос продовжив контракти з двома гравцями
Ворскла та Колос дізнались суперників у жіночій Лізі чемпіонів
Мілько завершив футбольну кар'єру

Останні новини