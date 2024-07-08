Дитятьєв — про новостворений Колос-2: Ставимо собі високі цілі
Гравець Штурму Олексій Дитятьєв прокоментував об'єднання клубу з Колосом.
Його слова передає Український футбол.
"Про ідею керівництва об'єднатись з Колосом і таким чином заявитись на Другу лігу дізнався не так давно. Нам сказали, що прийдуть молоді футболісти, але залишаться деякі виконавці й із попередньої команди.
Поки це новий проєкт і ми не знаємо, що з нього вийде. Тож будемо працювати. Ставимо собі високі цілі. Перша ліга, а може навіть і вище. Подивимось, як буде виходити, як ми справимось. Багато футболістів ще не грало на професійному рівні, багато молодих, тому для нас це щось нове", — сказав футболіст.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Колос підсилиться півзахисником словацького ДАК (Дунайської Стреди) Ігорем Харатіним.