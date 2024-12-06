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Несподівана помста: вихованець Динамо на останніх секундах вирвав нічию в матчі проти Вікторії Пльзень

Олексій Мурзак , Денис Шаховець — 6 грудня 2024, 00:51
Несподівана помста: вихованець Динамо на останніх секундах вирвав нічию в матчі проти Вікторії Пльзень
Єгор Цикало
fkteplice.cz

У перенесеному матчі 8-го туру чемпіонату Чехії з футболу відбулася зустріч між Вікторією Пльзень та Тепліце.

Тепліце більшу частину поєдинку грав удесятьох через вилучення, проте це не завадило команді, за яку виступає український захисник Єгор Цикало, зачепитися за очки.

На четвертій компенсованій до другого тайму хвилині, за рахунку 1:0 на користь Вікторії, саме Цикало вирвав нічию для гостей (1:1).

Цікаво, що 23-річний Єгор Цикало є вихованцем київського Динамо. А рівно тиждень тому віцечемпіон України поступився Вікторії (1:2) у Лізі Європи.

Для Цикала, який виступає на позиції центрального захисника, це вже третій гол за Тепліце в 21 матчі поточному сезону.

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У турнірній таблиці чемпіонату Чехії Вікторія Пльзень, маючи в активі 37 очок, посідає друге місце після 17 зіграних турів. Тепліце з 18 балами йде лише 13-м.

Також зазначимо, що Тепліце перервав переможну серію Вікторії Пльзень, що налічувала 5 матчів поспіль у всіх турнірах.

Вікторія Пльзень Єгор Цикало

Вікторія Пльзень

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