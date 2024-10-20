Голодюк розповів про проблему Мудрика: Неймовірно обдарований гравець

Український тренер Олег Голодюк вважає вінгера Челсі Михайла Мудрика обдарованим гравцем, який не може розкрити свій потенціал.

Його слова наводить Український футбол.

"Зі сторони я можу бачити, що є якісь психологічні моменти. Неймовірно обдарований гравець, але не може на повну розкритися. Час поступово йде, на нього тисне результат, бо він був куплений за шалені гроші. Щось йому заважає. Якщо він впорається із психологічними моментами, то в нього усе має вийти. Де виступатиме Мудрик? Думаю, навіть якщо він вирішить піти в оренду, то буде дуже багато зацікавлених клубів у його послугах", – сказав Голодюк.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Раніше 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися чутки про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль та каталонську Барселону. Також була інформація про можливий перехід українця у Марсель, який тренує колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі