Півзахисник молодіжної збірної України продовжив контракт із європейським клубом

Півзахисник молодіжної збірної України Іван Варфоломеєв продовжив контракт із чеським Слованом.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Ліберець.

Нова угода 20-річного українця з командою розрахована до літа 2028 року.

Ivan Varfolomejev 🇺🇦 podepsal novou smlouvu. ✍️ pic.twitter.com/QXKOb3y9rH — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 9, 2025

Варфоломеєв став гравцем Слована влітку 2022 року, куди перейшов із львівського Руха.

За першу команду чеського клубу півзахисник провів 51 матч у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

2024 року Варфоломєєв дебютував за молодіжну збірну України. Загалом Іван зіграв у шести матчах за національну команду U-21 та допоміг "синьо-жовтим" пройти на Євро-2025.

Слован Ліберець наразі посідає десяте місце у елітному дивізіоні чемпіонату Чехії.