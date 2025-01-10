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Півзахисник молодіжної збірної України продовжив контракт із європейським клубом

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 00:05
Півзахисник молодіжної збірної України продовжив контракт із європейським клубом
Ілля Варфоломеєв
ФК Слован

Півзахисник молодіжної збірної України Іван Варфоломеєв продовжив контракт із чеським Слованом.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Ліберець.

Нова угода 20-річного українця з командою розрахована до літа 2028 року.

Варфоломеєв став гравцем Слована влітку 2022 року, куди перейшов із львівського Руха.

За першу команду чеського клубу півзахисник провів 51 матч у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

2024 року Варфоломєєв дебютував за молодіжну збірну України. Загалом Іван зіграв у шести матчах за національну команду U-21 та допоміг "синьо-жовтим" пройти на Євро-2025.

Слован Ліберець наразі посідає десяте місце у елітному дивізіоні чемпіонату Чехії.

Слован Іван Варфоломеєв

Слован

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