Півзахисник молодіжної збірної України продовжив контракт із європейським клубом
Ілля Варфоломеєв
ФК Слован
Півзахисник молодіжної збірної України Іван Варфоломеєв продовжив контракт із чеським Слованом.
Про це повідомила пресслужба клубу з міста Ліберець.
Нова угода 20-річного українця з командою розрахована до літа 2028 року.
Варфоломеєв став гравцем Слована влітку 2022 року, куди перейшов із львівського Руха.
За першу команду чеського клубу півзахисник провів 51 матч у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.
2024 року Варфоломєєв дебютував за молодіжну збірну України. Загалом Іван зіграв у шести матчах за національну команду U-21 та допоміг "синьо-жовтим" пройти на Євро-2025.
Слован Ліберець наразі посідає десяте місце у елітному дивізіоні чемпіонату Чехії.