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Переможний шедевр Коваленка у ворота Наполі визнали найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24

Игорь Чернявский — 29 червня, 15:20
Переможний шедевр Коваленка у ворота Наполі визнали найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24

М’яч Віктора Коваленка у ворота Наполі визнаний найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24 за версією вболівальників.

Про це клуб повідомив у своєму Facebook.

Гол українця допоміг "адзуррі" сенсаційно перемогти на той момент ще чинного чемпіона Італії. Після скидки від партнера Віктор пробив у дотик, і від стійки м’яч залетів у ворота.

Цікаво, що гол у матчі з Наполі так і залишилося єдиним для Коваленка в минулому сезоні. Через пошкодження український півзахисник не міг набрати оптимальну форму і більшість матчів провів на лаві запасних.

Емполі Віктор Коваленко Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

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