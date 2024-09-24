Малиновський: Щиро дякую за підтримку, до зустрічі через декілька місяців

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вперше прокоментував свою травму, яку отримав у матчі 5-го туру Серії А проти Венеції (0:2).

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

"Щиро дякую за підтримку, до зустрічі через декілька місяців. Погана частина футболу в цьому! Але важливо не здаватися. До зустрічі на полі", – написав Малиновський.

Нагадаємо, на початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.