Жирона встановила історичне досягнення Ла Ліги після перемоги над Гранадою
Перемога Жирони над Гранадою (7:0) в останньому 38 турі Ла Ліги стала історичною для іспанського чемпіонату.
Про це повідомляє OptaJose.
Зазначається, що каталонський клуб став першим з травня 1996 року, за винятком Реала, Барселони та Атлетика Мадрид, який перемагав з різницею в 7 голів і більше.
Тоді Реал Сосьєдад переміг Альбасете з рахунком 8:1.
Нагадаємо, українці долучилися до всіх забитих м'ячів команди. Артем Довбик зробив хеттрик, а Віктор Циганков відзначився дублем. Також в обох по 1 гольовій передачі.
Нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.