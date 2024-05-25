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Жирона встановила історичне досягнення Ла Ліги після перемоги над Гранадою

Микола Дендак — 25 травня, 00:30
Жирона встановила історичне досягнення Ла Ліги після перемоги над Гранадою

Перемога Жирони над Гранадою (7:0) в останньому 38 турі Ла Ліги стала історичною для іспанського чемпіонату.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що каталонський клуб став першим з травня 1996 року, за винятком Реала, Барселони та Атлетика Мадрид, який перемагав з різницею в 7 голів і більше.

Тоді Реал Сосьєдад переміг Альбасете з рахунком 8:1.

Нагадаємо, українці долучилися до всіх забитих м'ячів команди. Артем Довбик зробив хеттрик, а Віктор Циганков відзначився дублем. Також в обох по 1 гольовій передачі.

Нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.

Гранада Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Віктор Циганков Артем Довбик

Жирона

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