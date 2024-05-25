Жирона встановила історичне досягнення Ла Ліги після перемоги над Гранадою

Перемога Жирони над Гранадою (7:0) в останньому 38 турі Ла Ліги стала історичною для іспанського чемпіонату.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що каталонський клуб став першим з травня 1996 року, за винятком Реала, Барселони та Атлетика Мадрид, який перемагав з різницею в 7 голів і більше.

Тоді Реал Сосьєдад переміг Альбасете з рахунком 8:1.

7 - @GironaFC_Engl are the first team, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, to win by a 7+ goal margin in a @LaLigaEN match since Real Sociedad in May 1996 (8-1 v Albacete).



History. pic.twitter.com/dJ4SAHfB1L — OptaJose (@OptaJose) May 24, 2024

Нагадаємо, українці долучилися до всіх забитих м'ячів команди. Артем Довбик зробив хеттрик, а Віктор Циганков відзначився дублем. Також в обох по 1 гольовій передачі.

Нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.