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Мілан розглядає трансфер Довбика

Станіслав Лисак — 7 червня, 09:52
Мілан розглядає трансфер Довбика

Італійський Мілан розглядає можливий трансфер нападника каталонської Жирони Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст Джанлуко Ді Марціо.

"Россонері" можуть звернутися до кандидатури українського футболіста, якщо не вдасться підписати форварда Болоньї Джошуа Зіркзе.

Окрім Мілана у трансфері Довбика зацікавлений ще один італійський клуб — Наполі.

Зазначимо, що Артем провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату та отримав "трофей Пічічі".

Нагадаємо, нещодавно Жирона відхилила пропозицію Атлетико Мадрид щодо Довбика.

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