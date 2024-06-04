Наполі розпочав перемовини з Жироною щодо Довбика

Італійський Наполі розпочав перемовини з каталонською Жироною щодо можливості переходу українського нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє італійський журналіст Маттео Моретто.

Зазначається, що Спортивний директор неаполітанців Джованні Манна уже зв'язався з керівництвом Жирони та запросив інформацію про футболіста. Проте перемовини поки не просунулися.

Habíamos hablado del interés del Nápoles por Artem Dovbyk para suplir a la posible salida de Osimhen.



El director deportivo Giovanni Manna se puso en contacto con el Girona y pidió información.



Hasta la fecha, sin embargo, las conversaciones no se han profundizado.



👇 https://t.co/6ZCXudsqVv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 3, 2024

Українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату та отримав "трофей Пічічі".

Нагадаємо, нещодавно Жирона відхилила пропозицію Атлетико Мадрид щодо Довбика.