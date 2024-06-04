Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наполі розпочав перемовини з Жироною щодо Довбика

Микола Дендак — 4 червня, 12:17
Наполі розпочав перемовини з Жироною щодо Довбика

Італійський Наполі розпочав перемовини з каталонською Жироною щодо можливості переходу українського нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє італійський журналіст Маттео Моретто.

Зазначається, що Спортивний директор неаполітанців Джованні Манна уже зв'язався з керівництвом Жирони та запросив інформацію про футболіста. Проте перемовини поки не просунулися.

Українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату та отримав "трофей Пічічі".

Нагадаємо, нещодавно Жирона відхилила пропозицію Атлетико Мадрид щодо Довбика.

Жирона Наполі Артем Довбик

Артем Довбик

Степаненко: Трофей Довбика — це дуже добре для збірної України
Довбик — про Євро-2024: Я не буду ставити задач перед собою
Довбик: Трофей Пічічі — це нагорода для моєї сім'ї, України та наших воїнів
Довбик: Я провів фантастичний сезон і варіанти для продовження кар'єри вже є
Довбик: Коли Серлот забив чотири м'ячі Реалу, то в мене був шок

Останні новини