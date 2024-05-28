Жирона відхилила першу пропозицію щодо Довбика

Жирона відмовилася продавати Артема Довбика в Атлетико за 25 мільйонів євро.

Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, каталонський клуб готовий продати найкращого бомбардира Ла Ліги за 35 мільйонів євро. Також розглядається варіант з орендою з правом викупу за 30 мільйонів.

Втім, "матрацники" налаштовані серйозно. Керівництво Жирони знає про це, тому буде намагатися отримати за Довбика якнайбільше. Очікується, що цього тижня може відбутися зустріч за участі агента українця та спортивного директора Атлетико Андреа Берти.

У статті As зазначається, що на 26-річного форварда також націлені Наполі та Челсі. Незалежно від того, куди перейде Артем, 30% від трансферу отримає данський Мідтьюлланд, за який українець виступав з 2018 до 2020 року.

Напередодні авторитетне іспанське видання Marca включило бомбардира з Черкас у свою символічну збірну, а Довбик разом зі свом партнером по команді Віктором Циганковим похизувалися знанням іспанської мови на святкуванні бронзи Жирони.