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Український футболіст Чеберко відвідав Білий дім та зустрівся з Байденом

Руслан Травкін — 7 жовтня, 22:22
Український футболіст Чеберко відвідав Білий дім та зустрівся з Байденом
Євген Чеберко
УАФ

Український футболіст Коламбус Крю Євген Чеберко побував у Білому домі на прийомі у президента США Джо Байдена.

Про це повідомив сам футболіст у себе в Instagram.

"Сюрреалізм. Неймовірний момент у моєму житті. Я ніколи не думав про це, але життя знову показує, наскільки воно непередбачуване та неймовірне.

Дуже вдячний цим людям і клубу за цей момент, який я ніколи не забуду", – написав Чеберко.

Минулого сезону Коламбус виграв Кубок МЛС. За традицією на прийом до президента потрапляють чемпіони всіх чемпіонів професіональних ліг у США.

Євген посилив американський клуб влітку минулого року. За українця було заплачено хорватському Осієку 1 млн євро.

У жовтні 2020 року Чеберко дебютував за збірну України, але той поєдинок поки що так і лишився єдиним за національну команду. Він також виступав за Дніпро, Зорю та австрійський ЛАСК.

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Євген Чеберко

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