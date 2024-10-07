Український футболіст Чеберко відвідав Білий дім та зустрівся з Байденом
Український футболіст Коламбус Крю Євген Чеберко побував у Білому домі на прийомі у президента США Джо Байдена.
Про це повідомив сам футболіст у себе в Instagram.
"Сюрреалізм. Неймовірний момент у моєму житті. Я ніколи не думав про це, але життя знову показує, наскільки воно непередбачуване та неймовірне.
Дуже вдячний цим людям і клубу за цей момент, який я ніколи не забуду", – написав Чеберко.
Минулого сезону Коламбус виграв Кубок МЛС. За традицією на прийом до президента потрапляють чемпіони всіх чемпіонів професіональних ліг у США.
Євген посилив американський клуб влітку минулого року. За українця було заплачено хорватському Осієку 1 млн євро.
У жовтні 2020 року Чеберко дебютував за збірну України, але той поєдинок поки що так і лишився єдиним за національну команду. Він також виступав за Дніпро, Зорю та австрійський ЛАСК.