Форвард юнацької збірної України відзначився дебютним голом у складі клубу із другої Бундесліги

Український центральний нападник берлінського Уніона Дмитро Богданов, який виступає на правах оренди за Енергі Котбус, відзначився дебютним голом у своїй новій команді.

Це сталося на 90+4 хвилині матчу 3-го туру другої німецької Бундесліги проти Гройтер Фюрт. Українець замкув головою навіс від Батлера та зробив рахунок 3:4 для своєї команди. Утім, більше ніхто із "лужичан" не зміг оформити взяття воріт, аби врятувати свою команду.

Зауважимо, що Богданов вийшов на поле на 79-й хвилині гри, замінивши Янніса Боціаріса. Від статистичного порталу Sofascore українець отримав 7,2 бала. За їхніми даними, він тричі пробив у площину воріт за ті 18 хвилин, що перебував у грі.

Чемпіонат Німеччини – Друга Бундесліга

3-й тур, 29 серпня

Енергі Котбус – Гройтер Фюрт 3:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Копадо, 1:1 – 45+3 Клаус (пенальті), 1:2 – 47 Думбія (автогол), 2:2 – 70 Джигерджі, 2:3 – 72 Польманн, 2:4 – 80 Клаус, 3:4 – 90+4 Богданов.

Далі на Енергі Котбус очікує протистояння 5 вересня з нещодавнім учасником елітного дивізіону Німеччини – Вольфсбургом. Старт зустрічі запланований о 14:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що 19-річний українець доєднався до розташування "лужичан" 19 серпня цього року. Це був його другий матч, проведений у складі нової команди.

Раніше він провів 20 хвилин у матчі Кубку Німеччини проти Аугсбурга (0:2).