Іспит для ЛНЗ, гарячий вояж Ротаня та битва за місце під сонцем. Головні інтриги 12 туру УПЛ

Після єврокубкового мідвіку повертається Українська Прем'єр-ліга, в межах якої відбудеться 12-й тур.

"Чемпіон" анонсує найближчий тур і пропонує ознайомитись з протистояннями, що на нас очікують.

П'ятниця, 7 листопада

15:30 Епіцентр – Оболонь

18:00 Кудрівка – Колос

Субота, 8 листопада

13:00 Металіст 1925 – Зоря

15:30 Верес – Рух

18:00 Карпати – Кривбас

Неділя, 9 листопада

13:00 Олександрія – Полісся

15:30 Динамо – ЛНЗ

18:00 Шахтар – Полтава

Гостинний Епіцентр та безжальна домашня Кудрівка

Відкривається 12-й тур УПЛ матчем в Тернополі, де команда Сергія Нагорняка прийматиме столичну Оболонь. Для команди з Кам'янець-Подільського, де офіційно "прописаний" Епіцентр, стадіон імені Шухевича фартовим не назвеш.

Новачки Прем'єр-ліги провели вже на формально домашній арені п'ять поєдинків і поки що не набрали жодного залікового балу, тому матч проти "пивоварів", які зірок з неба не хапають, є великим шансом для "будівельників" порадувати місцеву публіку, що чудово підтримує команду.

В іншому протистоянні дня інший новачок УПЛ Кудрівка прийматиме Колос. На противагу Епіцентру Кудрівка якраз є абсолютно домашньою командою, яка не програла жодного разу, і за очками, набраними на Оболонь-Арені, є абсолютним лідером. Зважаючи на те, що Колос не знає смаку перемоги вже шість турів, то підопічним Руслана Костишина буде вкрай важко. Тут і до повторення клубного антирекорду (сім матчів без перемог) недалеко.

ФК Кудрівка

Битви за "теплі" місця

Один з претендентів на медалі криворізький Кривбас відправиться у Львів до місцевих Карпат виправляти складну ситуацію після останніх матчів. Підопічні Патріка Ван Леувена набрали всього одно очко в двох поєдинках, тому аби зберегти шанси поборотися за медалі треба налаштовуватися на перемогу. А Карпати, нехай вболівальники львівян пробачать, в цьому сезоні на стадіоні "Україна" один з "робочих" варіантів – жодної перемоги вдома.

Металіст-1925 в Житомирі прийматиме Зорю, котра хоч і не програє вже п'ять турів, але залишається в середині турнірній таблиці. Щоправда, варто відзначити щільність "турнірки" - між восьмим та другим місцем всього чотири очки, тому одна перемога будь-кого може підняти команду ближче до призових місць.

Хто виживе після єврокубків?

Динамо та Шахтар на тижні провели матчі в Лізі конференцій, тому багато чого буде залежати від фізичних кондицій грандів, адже не забуваємо про логістику, якою вітчизняні тренери вже звикли виправдовувати невдачі команд.

Лідер чемпіонату Шахтар прийматиме аутсайдера турніру – Полтаву. Тут Арда Турану дещо пощастило, адже можна спробувати обійтися "малою кров'ю", суперник дозволяє. Хоча, в минулому турі "містяни" зуміли відібрати очки у Кривбасу, тому зовсім резервом явно не варто грати.

Киянам в цьому турі дістався дещо важчий суперник – ЛНЗ. Черкащани в минулому турі несподівано поступилися Карпатам, втративши можливість вийти на чисте друге місце, тому тепер доведеться боротися з чинним чемпіоном.

В минулому сезоні кияни двічі переграли ЛНЗ в чемпіонаті, але тоді то був аутсайдер, а зараз вже один з претендентів на медалі. Звісно, попереду ще довга дистанція, але коли як не в матчах з грандами доводити свою значимість. А як грати з грандами підопічні Віталія Пономарьова продемонстрували на початку жовтня, коли розтрощили Шахтар 4:1! На відміну від Арди Турана Олександру Шовковському розслаблятись в цьому турі не доведеться.

Ще один цікавий матч туру, як мінімум, за афішою це Олександрія проти Полісся. Екс-наставник "містян" Руслан Ротань їде в гості до своєї колишньої команди і нема сумнівів, що там продемонструють свою принциповість і так без бою точно не відступлять.