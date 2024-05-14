Колишня Вербіча: Дійшло до того, що він подавав позови на Хамеса

Українська модель Альвіна Царенко протягом тривалого часу отримувала судові позови від свого колишнього хлопця Беньяміна Вербіча.

Про конфлікт з ексгравцем Динамо вона розповіла в інтерв’ю YeSport.

" Вербіч теж нічого не знав довгий час (йдеться про стосунки Альвіни з зірковим футболістом Хамесом Родрігесом – прим.) . Все почалося, коли дізнався. Суди були, повні нісенітниці. Він подав на мене близько 12 позовів, кожен на 200 сторінок. Дійшло до того, що позови були і проти Хамеса також", – сказала Царенко.

Альвіна та Беньямін почали зустрічатися у 2021 році. Дівчина навіть народила від словенця сина, але це не допомогло зберегти їхні стосунки.

Модель пішла від Вербіча до колишнього гравця Реала Хамеса Родрігеса, після чого історія набрала обертів. Скандальний ексдинамівець почав подавати на українку судові позови, а та опублікувала його фото з трансгендером.