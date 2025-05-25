Хлань потрапив у команду тижня чемпіонату Польщі

Український вінгер Лехії Максим Хлань потрапив у символічну збірну заключного, 34 туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє пресслужба польської Екстракляси.

У суботу, 24 травня, Лехія у матчі 34 туру чемпіонату програла ГКС Катовіце з рахунком 2:3. Хлань провів на полі 66 хвилин і відзначився забитим голом.

Для Хланя цей гол став уже п’ятим у 30 матчах Екстракляси поточного сезону. Також на його рахунку 4 асисти. Раніше 22-річний українець потрапив у символічну збірну 30 туру чемпіонату.

Контракт Хланя з Лехією діє до кінця червня поточного року, трансферна вартість гравця оцінюється в 1 мільйон євро. Максим перейшов у клуб із Гданьська в вересні 2023 року із луганської Зорі на правах вільного агента.