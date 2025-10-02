"Офіційний акаунт Шахтаря прокоментував мій допис". 18-річний українець працює волонтером збірної та підтримує в наші клуби еврокубках

В Абердіні Шахтар проведе перед’ювілейний 299-й матч в еврокубках.

У Шотландії зараз проживає 30 157 українців. Принаймні, таку цифру називає "Чемпіону" консул України в Шотландії Андрій Мадзяновський, який, що цікаво, до свого призначення на цю посаду багато років працював віцепрезидентом київського Динамо з питань безпеки. Більшість українців приїхали до цієї казково красивої країни вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В Абердіні мешкає чимало наших земляків. Також українці їдуть підтримати Шахтар на домашній арені Абердіну "Піттодрі" з багатьох куточків Шотландії, Англії, Північної Ірландії та Вельсу. Буде на гостьовій трибуні "Піттодрі" і 18-річний Федір Остапенко, який влітку 2022 року разом із мамою переїхав до шотландського містечка Пейслі.

"Спочатку сподівався, що у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи Шахтар замість Панатінаікоса зіграє з Рейнджерс, адже я проживаю поруч із Глазго – зізнається в розмові з "Чемпіоном" Федір. – Але шотландці пройшли греків і мої сподівання не виправдалися. А вже коли "гірники" поступилися Панатінаікосу, загадав, щоб донеччанам в основному етапі Ліги конференцій випав Абердін. І ця ставка зіграла. В перший день продажу придбав квитки на матч, які в гостьовий сектор коштували 980 гривень.

Минулого сезону відвідав зустріч Сент Міррен – Абердін, яка проходила в Пейслі. Команди тоді зіграли 2:2. Протягом минулого сезону Абердін виглядав непогано і впевнено посів 5 місце у чемпіонаті Шотландії. До того ж сенсаційно переміг Селтик у Кубку країни. Але в цьому сезоні Донс помітно лихорадить. Абердін після 6 турів чемпіоната Шотландії має 5 поразок і жодної перемоги, також вже на стадію чвертьфіналу команда вилетіла в Кубку шотландської ліги. Шахтар з такими трансферами та бюджетом точно повинен вигравати на "Піттодрі".

До початку повномасштабного вторгнення Остапенко жив у Дніпрі. Виступав за команду ДЮСШ Дніпро U-13 на позиції захисника. В дитячо-юнацькій футбольній лізі України грав проти Ворскли, Чорноморця, Металіста. Якось команда Федора зіграла й проти академії Шахтаря. В тому матчі Дніпро пропустив гол наприкінці зустрічі й поступився 0:1.

"Паралельно я з дитинства відвідував більшість матчів на "Дніпро-Арені", – продовжує розповідь Остапенко. – Спочатку матчі справжнього Дніпра, потім СК Дніпро-1. На матчах Дніпро – Шахтар завжди був ажіотаж.

Федір Остапенко з Романом Зозулею та Євгеном Коноплянкою

Також до війни їздив з мамою в Харків на матч Шахтар – Монако. А вже коли переїхав до Шотландії, відвідав поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Селтік – Шахтар в Глазго. В серпні 2023 року їздив до Лондона на товариський матч Тоттенгем Готспур – Шахтар. Тож уважно стежу за донеччанами".

Федір стежить і за киянами, за яких вболівав на Hampden Park під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Глазго Рейнджерс – Динамо в серпні минулого року. А з 2022 року регулярно працює волонтером на номінально домашніх матчах збірної України.

"З рідного Дніпра спочатку ми переїхали до Польщі, – пояснює, як це сталося Остапенко. – Я стежив за пабліками збірної України. 10 червня 2022 року побачив пост УАФ у Facebook, що терміново потрібен волонтер на вечірне тренування збірної. Я оперативно відгукнувся. Допомагав розставляти рекламні баннери. Подивився тренування. А після цього мене запросили прийти допомогти й наступного дня, вже на грі Україна – Вірменія.

Через три дні виконав цю ж роботу на матчі Україна – Ірландія. А потім переїхав до Шотландії, і у вересні 2022 року відвідав матч Шотландія – Україна в Глазго. І вже з Шотландії приїжджав до Польщі, Чехії та Іспанії майже на кожен номінально домашній поєдинок збірної України. У березні 2023 року вболівав за синьо-жовту дружину на "Вемблі" у грі проти Англії.

Найбільш пам’ятним матчем, на якому я працював волонтером, був поєдинок Україна – Ісландія в березні 2024 року. Підопічні Сергія Реброва виграли 2:1, Мудрик забив важливий гол наприкінці зустрічі. Я зняв та виклав відео з того матчу, підписав "Ми на ЄВРО!". Навіть офіційний аккаунт Шахтаря прокоментував цей пост".

Федір працював на вересневому поєдинку Україна – Франція (0:2) і має амбітні плани на кінець цього року.

"За синьо-жовту дружину зараз виступає Назаренко, на матчі за участю якого я ходив ще на справжній Дніпро у Другій лізі, – розповідає Остапенко. – Саша мене пам’ятав ще з тих часів. Коли, виходячи до автобусу, побачив мене, підійшов, запитав як справи. Було приємно усвідомлювати, що колись він грав у Другій лізі, а зараз виходить проти Мбаппе.

Зараз у планах відвідати матч Україна – Азербайджан у Кракові в жовтні та поєдинок Україна – Ісландія в листопаді. Сподіваюсь, на кону цієї зустрічі стоятиме путівка до фінального турніру чемпіонату світу".

Матч Абердін – Шахтар відбудеться у четвер, 2 жовтня, на стадіоні "Піттодрі". Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Владислава Розенко, Максим Розенко з Шотландії, Чемпіон