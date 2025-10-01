Як Абердін допомагає Україні під час війни

2 жовтня в межах групового етапу Ліги конференцій Шахтар проекзаменує шотландський Абердін

У листопаді 2022 року президент шотландського Абердіна Дейв Кормак був схвильований після перегляду сюжету BBC News з Херсону. На відео висвітлювалась зустріч місцевими мешканцями української армії, яка звільнила обласний центр від російської окупації.

За декілька днів до цього росіяни вивели своє 30-тисячне угрупування з міста. Особливо Дейва схвилював кадр, на якому одягнений в куртку з логотипом клубу Aberdeen літній херсонець, дуже емоційно, буквально зі сльозами на очах, обіймає українського військового.

Скрін з відео BBC News

У сюжеті показували, як на головну площу Херсона вийшли сотні місцевих мешканців, які святкували звільнення міста та радісними відгуками, а подекуди й міцними обіймами, зустрічали військових української армії.

Читайте також : Фото Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям

Відстань між Херсоном та Абердіном складає 3 735 кілометрів. Невже в південному українському місті є настільки віддані шотландському клубу фани? Чи все пояснюється більш прозаїчно: одяг є гуманітарною допомогою, яку футбольний клуб надсилав в Україну на початку повномасштабного вторгнення? А може літній українець переїхав до Шотландії як біженець в перші місяці війни й повернувся до рідної домівки, коли її звільнили?

Кормак зробив пост в Х (колишній twitter) із закликом, чи цікаво комусь дізнатися про зв’язок цього українського джентльмена з Донсом, як фани називають Абердін. Вже за кілька годин з’ясувалося, що куртка була в партії гуманітарної допомоги, яку Абердін разом ще з одним шотландським клубом Данді Юнайтед відправили в Україну минулого сезону – тобто в перші тижні повномасштабного вторгнення. Цю партію передали місцевому пожежнику, який тоді регулярно їздив на польсько-український кордон і передавав гуманітарну допомогу українським волонтерам.

Зазначимо, що Абердін підтримував Україну не тільки з лютого 2022 року. У 2007 році, коли Донс у межах кваліфікаційного раунду Кубку УЕФА завітав до Дніпра, шотландці відвідали державний дитячий будинок, де жили та вчилися діти-сироти та діти, які лишилися піклування батьків. Цей проєкт Dnipro Kids було засновано ще у 2005 році, коли до Дніпра приїхав інший шотландський клуб – Гіберніан.

Навесні 2022 року на домашній арені абердінців "Піттодрі" Донс об’єднався з Гіберніан для акції "Діти Дніпра", провівши матч прем'єр-ліги на підтримку благодійної організації Dnipro Kids. Усі зібрані кошти спрямували на підтримку дітей, а клуби передали футболки з гри на благодійний аукціон, залучивши додаткові пожертви.

Dnipro Kids існує і понині. Причому понад 50 дітей з їх опікунами, над якими брав шефство Dnipro Kids, були перевезені в Шотландію в березні 2022 року і зараз продовжують своє навчання в цій гостинній та напрочуд красивій країні, яка є частиною Великої Британії.

Читайте також : Фото Який шотландський клуб найбільше підтримує Україну

Шотландці сплатили поїздку України на чемпіонат світу

У 2023 році Абердін разом із ще чотирма провідними шотландськими клубами Селтіком, Хартсом, Гіберніаном і Рейнджерс об’єдналися, щоб підтримати Україну в її подорожі до чемпіонату світу серед безпритульних, який проходив у Сакраменто.

Завдяки співпраці з Фондом чемпіонату світу з безпритульних внесок від п'яти клубів дозволив Україні відправити команду на турнір. Пожертва покрила витрати на проїзд українців до США.

Кубок світу з футболу серед безпритульних – це щорічний міжнародний футбольний турнір. Чоловічі та жіночі команди, гравці яких є бездомними або пережили безпритульність, отримують можливість представляти свою країну.

Мел Янг, співзасновник і президент чемпіонату світу з боротьби з безпритульністю, зазначав:

"Усі п’ять клубів не вагалися, коли їх попросили допомогти нашому українському партнеру в їхній подорожі, і ми неймовірно вдячні за їхню підтримку у втіленні цієї мрії в реальність для української команди. Я пишаюся п’ятьма шотландськими клубами та щедрістю, яку вони виявили, об’єднавшись, щоб підтримати Україну. Це демонструє, наскільки впливовими можуть бути футбол і спорт на життя багатьох людей".

Пропозиція для УАФ на початку війни

Зараз уже мало хто пам’ятає, але саме Абердін, 26 лютого 2022 року, на третій день повномасштабної війни, зробив щедру пропозицію УАФ, запропонувавши збірній України свою тренувальну базу перед матчем з Шотландією.

Нагадаємо, спочатку "синьо-жовта" дружина повинна була зустрітися з Шотландією в березні 2022 року в межах плейоф кваліфікації чемпіонату світу в Катарі. Потім цей матч перенесли на червень, але джентльменський жест Абердіна, щонайменше, вартий поваги.

Повернімося до дебюту Шахтаря в Лізі конференцій УЄФА-2025/26.

Загальна вартість складу Шахтаря за даними Transfermarkt зараз перевищує 152 мільйони євро, тоді як в Абердіна набагато більш скромні показники – 23,6 мільйона. Тож, донеччани повинні продемонструвати свій клас на стадіоні "Піттодрі", на гостьових трибунах якого сьогодні зберуться багато українських біженців, які вимушено перебралися до Шотландії.

"У нас вже декілька тижнів постійно йдуть розмови про цей матч, який ми дуже чекаємо" – зізналася Чемпіону українка Марія Сиса, яка з 2022 року проживає в Шотландії та вчиться вокалу в University of Aberdeen.

Матч Абердін – Шахтар розпочнеться завтра, 2 жовтня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Владислава Розенко, Максим Розенко з Шотландії