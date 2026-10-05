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Україна й Угорщина визначились із формами на матч Ліги націй

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 12:50
Україна й Угорщина визначились із формами на матч Ліги націй
Україна – Угорщина: ігрові форми
Getty Images

Збірні України й Угорщини показали ігрові форми, в яких зіграють матч четвертого туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Підопічні Андреа Мальдери вийдуть на поле у виїзному синьому комплекті. Гості виступлять у білій формі.

Воротар збірної України зіграє у фіолетовій футболці. Голкіпер Угорщини матиме бордовий комплект.

Форми збірних України й Угорщини на матч Ліги націй
Форми збірних України й Угорщини на матч Ліги націй
УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 5 жовтня у Трнаві. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Україна – Угорщина зробив Іван Гецко. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що в першому колі "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

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