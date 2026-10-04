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Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Україна – Угорщина

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 12:40
Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Україна – Угорщина
Андреа Мальдера
УАФ

У неділю, 4 жовтня, напередодні зустрічі збірної України проти Угорщини в четвертому турі Ліги-націй-2026/27 Андреа Мальдера проведе передматчеву пресконференцію.

Наставник "синьо-жовтих" поділиться очікуваннями від гри та відповість на запитання журналістів. Також фахівець візьме з собою одного із гравців національної команди.

Захід розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що поєдинок Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

В матчі точно не візьмуть участь Віталій Миколенко та Георгій Судаков. Вони залишили розташування "синьо-жовтих" через травми.

Нагадаємо, що в першому колі підопічні Андреа Мальдери перемогли угорців із мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

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