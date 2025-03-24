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Україна U-21 – Польща U-21: онлайн-трансляція

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 19:46
Україна U-21 – Польща U-21: онлайн-трансляція
УАФ

У вівторок, 25 березня, збірна України U-21 проведе контрольний поєдинок проти однолітків із Польщі.

Гра відбудеться в турецькому місті Белек на стадіоні "Sport complex Belek". Старт – 16:00 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Україна U-21 – Хорватія U-21 в прямому етері на "Чемпіоні".

Футбол – товариський матч
25 березня

Україна U-21 – Польща U-21

Це буде другий матч для колективу Унаї Мельгоси під час березневої паузи на матчі збірних. Кілька днів тому "синьо-жовті" розійшлися миром зі Словенією.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

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Збірна України U-21

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