Україна U-21 – Польща U-21: онлайн-трансляція

У вівторок, 25 березня, збірна України U-21 проведе контрольний поєдинок проти однолітків із Польщі.

Гра відбудеться в турецькому місті Белек на стадіоні "Sport complex Belek". Старт – 16:00 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Україна U-21 – Хорватія U-21 в прямому етері на "Чемпіоні".

Футбол – товариський матч

25 березня

Україна U-21 – Польща U-21

Це буде другий матч для колективу Унаї Мельгоси під час березневої паузи на матчі збірних. Кілька днів тому "синьо-жовті" розійшлися миром зі Словенією.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).