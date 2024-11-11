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Україна U-19 – Казахстан U-19: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 11 листопада 2024, 10:10
Україна U-19 – Казахстан U-19: онлайн-трансляція
УАФ

У середу, 13 листопада, відбудеться матч мінітурніру кваліфікаційного раунду Євро-2025 серед команд до 19 років, у якому збірна України U-19 прийматиме однолітків з Казахстану.

Поєдинок відбудеться на стадіон "Марсдейк" у нідерландському місті Ассен. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 20:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію матчу, організовану Українською асоціацією футболу, в прямому етері на Чемпіоні.

Крім України та Казахстану у цьому мінітурнірі зіграють Нідерланди та Словенія. До наступного раунду відбору вийдуть дві кращі команди, а також найкраща третя серед 13 кваліфікаційних груп.

У наступному поєдинку команда Дмитра Михайленка зіграє 16 листопада проти команди Словенії, а завершальним матчем українців на мінітурнірі буде зустріч 19 листопада із Нідерландами.

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