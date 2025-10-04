Молодіжна збірна України перемогла Парагвай на шляху до плейоф: огляд матчу ЧС-2025

Збірна України U-20 мінімально перемогла однолітків із Парагваю у вирішальній грі групового етапу чемпіонату світу, який проходить у Чилі.

Огляд матчу

Футбол – чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Груповий етап, 3 тур

Україна – Парагвай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Деркач (46), 1:1 – Міно (69), 2:1 – Пономаренко (80)

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).