Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Молодіжна збірна України перемогла Парагвай на шляху до плейоф: огляд матчу ЧС-2025

Станіслав Лисак — 4 жовтня 2025, 11:21
Молодіжна збірна України перемогла Парагвай на шляху до плейоф: огляд матчу ЧС-2025
УАФ

Збірна України U-20 мінімально перемогла однолітків із Парагваю у вирішальній грі групового етапу чемпіонату світу, який проходить у Чилі.

Огляд матчу

Футбол – чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20
Груповий етап, 3 тур

Україна – Парагвай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Деркач (46), 1:1 – Міно (69), 2:1 – Пономаренко (80)

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).

Збірна України U-20 чемпіонат світу-2025 U-20

чемпіонат світу-2025 U-20

Михайленко – про перемогу над Парагваєм: Вирішили зробити заміни й гірше не стало
Збірна Чилі програла Єгипту, але пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Парагвай
Україна U-20 – Парагвай U-20. 2:1. Як це було
Бразилія програла Марокко, Аргентина розгромила Австралію та пробилась у плейоф чемпіонату світу U-20

Останні новини