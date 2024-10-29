Відомий український фахівець очолив клуб Першої ліги

Відомий український тренер Сергій Ковалець очолив хмельницьке Поділля.

Про це повідомила клубна пресслужба команди Першої ліги.

"З 1 листопада Сергій Ковалець офіційно розпочинає свою діяльність на чолі нашої команди", – сказано в заяві.

Останнім місцем роботи фахівця був Інгулець. Він очолював клуб із грудня 2022 до червня 2023. В УПЛ Ковалець також працював зі Львовом, Олександрією, Оболонню та Чорноморцем.

За кордоном працював зі словацьким Татраном та литовським Тракаєм. З 2012 до 2015 очолював молодіжну збірну України.

Зазначимо, що саме у цьому клубі він почав свою кар'єру гравця ще 1986 року.

Нагадаємо, Поділля невдало розпочало сезон, набравши за 11 турів лише 7 очок. Після поразки від Минаю Віталій Костишин подав у відставку.