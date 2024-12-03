Реал назвав найкращого гравця місяця

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем визнаний найкращим гравцем "вершкових" у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний гравець у листопада зіграв 4 матчі, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de noviembre es... ¡@BellinghamJude! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/KXZ9ejUWvA — Fútbol Mahou (@futbolmahou) December 3, 2024

Наразі "вершкові" з 33 очками в активі посідають другу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Напередодні "галактікос" завдяки голам Беллінгема та Мбаппе обіграв Хетафе.

Раніше повідомлялося, що президент мадридського клубу Флорентіно Перес ухвалив рішення звільнити головного тренера Карло Анчелотті після низки невдалих результатів.