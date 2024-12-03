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Реал назвав найкращого гравця місяця

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 17:56
Реал назвав найкращого гравця місяця

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем визнаний найкращим гравцем "вершкових" у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний гравець у листопада зіграв 4 матчі, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

Наразі "вершкові" з 33 очками в активі посідають другу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Напередодні "галактікос" завдяки голам Беллінгема та Мбаппе обіграв Хетафе.

Раніше повідомлялося, що президент мадридського клубу Флорентіно Перес ухвалив рішення звільнити головного тренера Карло Анчелотті після низки невдалих результатів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Джуд Беллінгем

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