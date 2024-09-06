УАФ уклала меморандум про співпрацю з Латвійською футбольною федерацією

Українська асоціація футболу та Латвійська федерація футболу уклали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це сталось перед матчем молодіжної збірної України, який відбудеться на ризькій арені LNK Sporta Parks у межах відбору Євро-2025 (U-21) зустрінеться з командою Сербії.

"Напрямок цього меморандуму — співпраця та допомога. Ми відправлятимемо наших дітей до Латвії на оздоровлення. Дітей, які будуть зібрані з областей, де зараз тривають бойові дії, — Харківської, Сумської, Донецької.

Ми такі меморандуми підписали в багатьох країнах, це дуже важливий крок для того, щоб ми могли дати нашим дітям хоч якусь можливість переключитися з постійних терористичних атак та тривог на нормальне життя", — розповів президент УАФ Андрій Шевченко.