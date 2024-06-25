Україна презентувала офіційну форму на Олімпійські ігри-2024

25 червня відбулась презентація форми національної збірної команди України на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Виробником форми, у якій українці будуть брати участь в офіційних церемоніях, стала польська компанія 4F.

У презентації взяли участь спортсмени, які представлятиму Україну на Олімпіаді. Зокрема, каноїстка Людмила Лузан, синхроністки Владислава та Марина Алексіїви, дзюдоїстка Дар’я Білодід, веслувальники Ігор Трунов, Олег Кухарик, Іван Семикін та Дмитро Даниленко та стрибун у воду Олексій Середа.

Польський бренд 4F забезпечуватиме українських спортсменів одягом упродовж трьох найближчих олімпійських змагань — Париж-2024, Мілана-Кортіна-2026 та Лос-Анджелес-2028.

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що 4F безплатно одягає збірну України.