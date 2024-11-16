УАФ повідомила що матч Грузія – Україна розпочнеться вчасно

Матч 5 туру Ліги Націй УЄФА між збірною України з футболу та Грузією розпочнеться вчасно.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що гру могли перенести через погодні умови. В Батумі, де має відбутися цей поєдинок, цілий день йде дощ, тому поле не найкращої якості.

Проте матч, як і планувалося, розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку. Вже відомий стартовий склад на гру.

Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла Грузію завдяки голу Михайла Мудрика.