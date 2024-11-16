Матч збірної України з Грузією можуть перенести через дощ

Матч п'ятого туру Групи В1 Ліги націй-2024/25 між Грузією та Україною можуть перенести.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЗБІРНА.

Гра опинилась під загрозою зриву через ситуацію з погодою у Батумі, де цілий день дощить. Працівники стадіону накрили газон спеціальним полотном, щоб зберегти якість газону. Наразі є проблема лише з ділянками біля кутових прапорців.

Попри це збірна України виїзджає на гру. У випадку, коли проблеми з газоном виникнуть, то рішення про перенесення поєдинку прийматимуть перед матчем.

Стартовий свисток матчу між Україною та Грузією має пролунає о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку збірних України та Грузії.