Ребров назвав стартовий склад на матч із Грузією
Головний тренер збірної України Сергієм Ребровим назвав стартовий склад на матч 5 туру Ліги націй проти Грузії.
Україна: 12. Анатолій Трубін, 2. Юхим Конопля, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 16. Віталій Миколенко, 6. Володимир Бражко, 10. Микола Шапаренко, 8. Георгій Судаков, 20. Олександр Зубков, 7. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик.
Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Олексій Сич, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 9. Роман Яремчук, 14. Олександр Назаренко, 15. Дмитро Криськів, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 21. Іван Калюжний, 23. Дмитро Різник.
Грузія: 12. Георгій Мамардашвілі, 2. Отар Какабадзе, 4. Гурам Кашія (к), 5. Соломон Кверквелія, 6. Георгій Кочорашвілі, 7. Хвіча Кварацхелія, 8. Буду Зівзівадзе, 10. Георгій Чакветадзе, 14. Лука Лочошвілі, 17. Отар Кітеїшвілі, 19. Леван Шенгелія.
Запасні: 1. Георгій Лорія, 9. Зуріко Давіташвілі, 11. Саба Лобжанідзе, 13. Георгій Гочолейшвілі, 15. Георгій Гвелесіані, 16. Ніка Квеквескірі, 18. Александре Каландадзе, 20. Анзор Меквабішвілі, 21. Георгій Цітаішвілі, 22. Жорж Мікаутадзе.
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла завдяки голу Михайла Мудрика.