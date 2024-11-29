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Жіноча збірна України оголосила склад на матч плейоф відбору на Євро-2025 проти Бельгії

Микола Дендак — 29 листопада 2024, 17:58
Жіноча збірна України оголосила склад на матч плейоф відбору на Євро-2025 проти Бельгії
УАФ

Жіноча збірна України з футболу оголосила стартовий склад на перший матч плейоф відбору на Євро-2025 проти Бельгії.

Про це повідомляє УАФ.

Україна: Келюшик – Петрик, Котик, Шматко, Басанська – Андрухів, Семків, Хімич – Гірин, Кравчук, Овдійчук.

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 29 листопада, та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Нагадаємо, в першому раунді плейоф команда Володимира Пятенка пройшла Туреччину (3:1 за сумою двох матчів), а Бельгія не залишила шансів Греції (0:0, 5:0).

Цікаво, що в березні з Бельгією зустрінеться й чоловіча збірна України. 20 та 23 березня команди проведуть двоматчеве протистояння у плейоф Ліги націй.

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