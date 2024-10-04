УАФ оголосила склад збірної України U-17 на матчі відбору Євро-2025

Головний тренер юнацької збірної України Юрій Мороз оголосив список викликаних гравців на матчі кваліфікації Євро-2025 (U-17).

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Склад збірної України U-17

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина), Єгор Крапівін (Еспаньйол, Іспанія).

Захисники: Нікіта Калюжний, Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Єгор Оніщук (усі – Шахтар Донецьк), Арсен Залипка, Дмитро Соломон (усі – Рух Львів), Нікіта Мальник (Імолезе, Італія), Олександр Ткаченко (Вердер, Німеччина).

Півзахисники: Павло Люсін, Іван Андрейко (усі – Динамо Київ), Артем Зубрій (Шахтар Донецьк), Мухаммад Джурабаєв, Данило Слива (усі – Рух Львів), Ілля Кутья (Гайдук, Хорватія), Микола Петровський (Штутгарт, Німеччина), Арсеній Шишкевич (Ріу Аве, Португалія).

Нападники: Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія), Ілля Меньшиков (Аустрія, Австрія).

Нагадаємо, на підопічних Юрія Мороза очікують матчі проти Косова (9 жовтня), Казахстану (12 жовтня) та Бельгії (15 жовтня).

У наступний раунд вийдуть дві найкращі команди кожної групи, які й розіграють сім путівок до фінального турніру, що пройде в Албанії.