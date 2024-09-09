УАФ домовилась щодо трансляції матчу молодіжної збірної України проти Північної Ірландії — джерело

Українська асоціація футболу домовилась щодо трансляції матчу відбору на Євро-2025 (U-21) між Північною Ірландією та Україною.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела в УАФ.

Зазначається, що асоціація домовилась із приймаючою стороною про ретрансляцію сигналу. Її організовує Північна Ірландія. В Україні поєдинок транслюватиметься на YouTube-каналі УАФ. Також наш сайт проведе текстову трансляцію зустрічі.

Гра запланована на вівторок, 10 вересня. Початок — о 21:45 за київським часом. Раніше повідомлялося, що гру не будуть транслювати через відсутність сигналу.

Зазначимо, що попередній матч відбору "синьо-жовтих" проти Сербії транслювався на телеканалах Суспільного та на YouTube-каналі УАФ.

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок (21 очко), друге місце з 19 балами посідає Англія.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.