Понад 300 експонатів: у Торонто відкрилась перша в історії виставка "Український футбол: Гра триває"

У Торонто, Канада, вперше відкрилася виставка, присвячена історії українського футболу. На ній представлені понад 300 експонатів.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Серед експонатів футболки з першого матчу в історії збірної України, тренерські записи Валерія Лобановського, євротрофеї Динамо та Шахтаря, м'яч з автографами Блохіна, Бєланова та Шевченка та ще багато речей з приватних колекцій.

"Ми привезли в Канаду частину душі українського футболу. Вперше в історії в одному місці вдалося зібрати унікальні артефакти з різних колекцій, щоб показати світові, як футбол відображає нашу боротьбу, пам’ять і єдність. Це подяка тим, хто роками підтримував збірну за океаном, і водночас – потужне культурне послання. Ми хочемо, щоб і за межами України побачили, як футбол став для нас не лише грою, а частиною ДНК нації – і як він триває, навіть у часи війни", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко Дан Балашов (УАФ)

Також виставку відвідали футболісти збірної України Іван Калюжний, Микола Матвієнко, Георгій Судаков та Роман Яремчук. Вони всі за підтримку подякували вболівальникам, які відвідали виставку.

"Дуже цікава виставка. Деякі трофеї я басу вперше наживо, такі як кубок Динамо. Вразили зібрані футболки клубів, яких, на жаль, уже немає – важливо памʼятати цю історію. Дякую всім, хто організував цей проєкт і українцям Канади за теплу зустріч", – сказав Микола Матвієнко.

Дан Балашов (УАФ)

Вхід на виставку вільний, з 10:00 до 20:00. Вона триватиме до 10 червня. Місце проведення: Trident Banquet & Conference Centre, 145 Evans Ave, Toronto.

Нагадаємо, вже 7 червня збірна України зіграє проти Канади на турнірі Canadian Shield. Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.