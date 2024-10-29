У світлі останніх подій: Барселона підколола Реал на тлі скандалу з Золотим м'ячем

На вихідних відгриміло Ель Класіко, в якому Барселона просто знищила Реал, але протистояння іспанських грандів не вщухає ні на мить. Після того, як Реал вирішив бойкотувати церемонію нагородження Золотого м'яча, СММ-ники Барселони вдосталь покуражилися в соціальних мережах.

Вчора ввечері вони те і робили, що публікували пости з двозначними натяками на демарш одвічних ворогів. Наприклад, у твіті про прибуття клубної делегації на церемонію, написано: "Для нас велика честь бути тут. Дякуємо, Золотий м’яч, за такий теплий та гостинний прийом".

🤵‍♂️ We are truly honored to be here. Thank you, @ballondor, for such a warm and gracious welcome. 🤝#ballondor https://t.co/bSO4j6Jokq — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2024

Ви можете сказати, що посил попереднього поста притягнуто за вуха. Добре, тоді зацініть це: "В нашому бізнесі треба бути готовим до несподіванок". У цих словах вже точно прослідковується відсилка на скандал із Вінісіусом.

In our business, you prepare for the unexpected. pic.twitter.com/449qMgaj4x — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2024

Нагадаємо, дізнавшись про те, що бразилець не отримає Золотий м’яч, у Реалі скасували рейс до Парижа, а також усі клубні активності щодо церемонії. Після того, як нагороду отримав Родрі, гравці Реала у своїх соцмережах почали масово підтримувати Вінісіуса.

Представники Барселони отримали три нагороди – Ламін Ямаль виграв трофей Копа (найкращому молодому гравцю), Айтана Бонматі стала володаркою Золотого м’яча, а жіночу команду France Football визнав найкращою у світі.