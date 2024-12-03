Президент ПСЖ прокоментував інтерес до Салаха

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі спростував чутки про інтерес клубу до зіркового форварда Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Очільника чемпіонів Франції цитує Флоріан Плеттенберг.

🚨🔵🔴 EXCL | PSG President and ECA Chairman Nasser Al-Khelaifi on rumors of PSG’s interest in Mo #Salah:



“It’s not true. He’s a fantastic and amazing player, but we’ve never considered him, to be honest. We know every club would love to have him, but this rumor about us is… pic.twitter.com/oed0WSFvWG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 3, 2024

"Це неправда. Він фантастичний гравець, але, якщо чесно, ми ніколи його не розглядали. Ми знаємо, що будь-який клуб був би радий мати такого гравця у себе, але ці чутки просто не є правдивими", – заявив Аль-Хелаїфі.

Раніше чутки про інтерес ПСЖ до Салаха спростував і Бен Джейкобс.

Контракт 32-річного єгиптянина з Ліверпулем діє до літа 2025 року та досі не продовжений. Форвард виступає за англійський клуб з 2017 року. В поточному сезоні на його рахунку 13 голів і 11 асистів у 20 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.