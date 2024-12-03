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Президент ПСЖ прокоментував інтерес до Салаха

Олег Дідух — 3 грудня 2024, 17:48
Президент ПСЖ прокоментував інтерес до Салаха
Мохамед Салах
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі спростував чутки про інтерес клубу до зіркового форварда Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Очільника чемпіонів Франції цитує Флоріан Плеттенберг.

"Це неправда. Він фантастичний гравець, але, якщо чесно, ми ніколи його не розглядали. Ми знаємо, що будь-який клуб був би радий мати такого гравця у себе, але ці чутки просто не є правдивими", – заявив Аль-Хелаїфі.

Раніше чутки про інтерес ПСЖ до Салаха спростував і Бен Джейкобс.

Контракт 32-річного єгиптянина з Ліверпулем діє до літа 2025 року та досі не продовжений. Форвард виступає за англійський клуб з 2017 року. В поточному сезоні на його рахунку 13 голів і 11 асистів у 20 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.

Аль-Хелаїфі Ліверпуль ПСЖ Мохаммед Салах

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