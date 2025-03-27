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Власники ПСЖ можуть придбати Малагу

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 11:05
Власники ПСЖ можуть придбати Малагу
Малага
x.com/MalagaCF

Власники ПСЖ Qatar Sports Investments можуть придбати колишнього учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів Малагу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Сторони наразі знаходяться на просунутій стадії переговорів, а сума угоди оцінюється у 100 мільйонів євро.

У випадку успішного завершення продажу "анчоусів", клуб стане третім футбольним проєктом для компанії – окрім ПСЖ, акціонерна організація володіє також 21% акцій Браги.

Окрім ПСЖ та португальського колективу, QSI володіє часткою у команді Audi Формули-1 та у команді НБА Вашингтон Візардс.

Зазначимо, що у сезоні-2012/13 Малага дісталась чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступилась Боруссії Дортмунд (2:3 за сумою двох матчів).

Після 32 турів іспанський колектив набрав 42 очки та посідає 15 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий побудувати новий стадіон вартістю в 1 мільярд євро.

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