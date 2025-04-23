Лідс може звільнити головного тренера, який достроково вивів команду в АПЛ: відома причина

Лідс розглядає звільнення головного тренера клубу Даніеля Фарке, попри успішний сезон, завдяки якому команда достроково вийшла в Англійську Прем'єр-лігу сезону 2025/26.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, боси клубу сумніваються, що тренер зможе забезпечити збереження команди у вищому дивізіоні через свої попередні виступи в АПЛ.

Фарке вже мав досвід тренерства в елітному дивізіоні, коли був головним тренером Норвіча. Тоді за його керівництва клуб посів останнє місце з 21-м балом. На початку листопада другого сезону його звільнили, відтоді "канарки" набрали лише 5 очок в 11-ти матчах.

Остаточного рішення ще немає, але розглядаються кандидати на місце головного тренера.

"Лідс навряд чи наважиться на це, якщо тільки у них не буде на прикметі заміна, яка, на їхнє тверде переконання, буде успішною, а це далеко не вирішальний результат. Якщо вони підуть цим шляхом – і якщо потенційна заміна не виправдає очікувань – атмосфера може швидко загостритися", – вважають журналісти.

Нагадаємо, 21 квітня клуби Чемпіоншипа Лідс і Бернлі здобули перемоги в 44-му турі першості та достроково вийшли в Англійську Прем'єр-лігу.