У MEGOGO пояснили збій у трансляції матчу Румунія — Україна

Стала відома причина відсутності трансляції матчу чемпіонату Європи-2024 Румунія — Україна у другому таймі.

Як передає пресслужба MEGOGO, стабільній роботі медіасервісу завадили погодні умови в Києві.

Сильна гроза та злива, а також шторм, викликаний поривами вітру, унеможливили прийом сигналу на основному та резервному супутниках. Перемикання на третій зайняло 40 секунд, проте через значне перевищення спроб перепідключитися до трансляції, підсистема доставки контенту медіасервісу відмовила.

Відновити роботу та подачу трансляції вдалося тільки наприкінці другої половини матчу.

Раніше визначився транслятор єврокубків до 2027 року.