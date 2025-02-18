Відомо, хто буде коментатором матчів Реал – Манчестер Сіті та Бенфіка – Монако

18 лютого Бенфіка Анатолія Трубіна зіграє проти Монако матч-відповідь стикового раунду плейоф Ліги чемпіонів. Завтра, 19 лютого, Реал зіграє на цій стадії з Манчестер Сіті, а в четвер, 20 лютого, Рома Артема Довбика посперечається за вихід у наступний раунд Ліги Європи з Порту.

Ці та інші матчі покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру Бенфіка – Монако прокоментують Олександр Новак і Вадим Шевякін. Трансляція буде обрамлена "візитівкою", що розпочнеться о 21:35.

На матчі Реал – Манчестер Сіті працюватимуть коментатори Володимир Звєров і Сергій Лук'яненко. О 21:00 стартуватиме велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Сергій Нагорняк і Олександр Головко.

Віталій Кравченко і Гліб Скрипченко прокоментують поєдинок Рома – Порту. О 19:20 розпочнеться аналітична студія у форматі "візитівки".

Нагадаємо, мадридський Реал вирвав епічну перемогу над Ман Сіті у першій зустрічі завдяки голу Джуда Беллінгема на 90+2 хвилині. Анатолій Трубін втримав свої ворота на замку в попередньому матчі з Монако та приніс "орлам" перемогу з мінімальним рахунком (1:0).

Натомість Рома у меншості розписала нічию (1:1) з Порту в скандальному протистоянні на Драгау. Артем Довбик результативними діями не відзначився, а його партнери назбирали 7 жовтих карток та одну червону.