Визначився транслятор єврокубків до 2027-го року

MEGOGO став ексклюзивним транслятором клубних чоловічих турнірів під егідою УЄФА на наступні три сезони.

Про це повідомили у пресслужбі медіасервісу.

Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на показ та виробництво матчів клубних чоловічих турнірів УЄФА (UEFA Men’s Club Competitions) в Україні на ексклюзивній основі. Підписана угода включає три сезони: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

В межах цього контракту медіасервіс отримав права на показ Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, Ліги конференцій УЄФА, Юнацької ліги УЄФА та Суперкубку УЄФА. Трансляції матчів Ліги чемпіонів УЄФА розпочнуться з раунду плей-офф (четвертий і останній раунд кваліфікації), Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА — з групового етапу.

Нагадаємо, у попередні три сезони MEGOGO також був ексклюзивним транслятором єврокубків в Україні. Також MEGOGO є ексклюзивним транслятором матчів збірної України та чемпіонату Європи з футболу.