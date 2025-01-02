В Бока Хуніорс зафіксований спалах сифілісу

Під час недавнього медогляду в Бока Хуніорс одразу в трьох гравців команди виявили сифіліс.

Про це повідомив журналіст Феде Флауерс.

"У трьох гравців Боки сифіліс. Це не першоквітневий жарт, я б не став спекулювати на здоров'ї. Футболісти проходять лікування, вони занепокоєні й дуже стривожені. Хлопці хотіли зберегти це в секреті, але все вийшло з-під контролю", – написав Флауерс.

Зазначимо, що сам клуб ніяких офіційних заяв щодо даної інформації не робив, не підтвердивши, але і не спростувавши її. Імена гравців, у яких виявили венеричне захворювання, не називаються.

Бока Хуніорс – один із найбільш популярних і титулованих клубів Аргентини та всієї південної Америки.

Раніше Едінсон Кавані заявив, що хоче завершити кар’єру в Бока Хуніорс.