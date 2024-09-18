Престон та Фулгем встановили рекорд за кількістю пенальті у Кубку ліги

17 вересня відбувся матч 1/16 фіналу Кубку Англійської футбольної ліги між Престоном та Фулгемом.

Основний час завершився з рахунком 1:1, тож доля матчу вирішувалася у серії пенальті, яка встановила новий рекорд турніру – команди завдали 34 удари, а переможцем вийшов Престон.

Представник другого за силою дивізіону футболу Англії, Чемпіоншипу, реалізував 16 пенальті та вибив команду АПЛ з турніру

Зазначимо, що рекордом Англії є серія з 54 пенальті, яка сталася у 2022 році у матчі Вашингтона та Бедлінгтона на Меморіальному Кубку в північно-східній Англії.

Донедавна цей показник вважався світовим рекордом, але у травні 2024 року він був побитий у чемпіонаті Ізраїлю, де футболісти оформили 56 ударів з позначки.