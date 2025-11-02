Скандал у Саудівській лізі: Роналду забив із сумнівного пенальті і отримав за це шквал критики
У Саудівській Аравії стався новий футбольний скандал! У суботньому матчі лідер чемпіонату Аль-Наср із Кріштіану Роналду на останніх хвилинах вирвав перемогу над Аль-Фейхою (2:1), але головною темою стала не перемога, а скандальний пенальті.
Розв’язка трапилася на 90+14-й хвилині, коли арбітр призначив одинадцятиметровий, який Роналду впевнено реалізував. Та ось біда – навіть після кількох повторів фолу чи гри рукою у моменті не побачив ніхто, окрім судді.
Мережа миттєво вибухнула реакціями. Вболівальники називають це "найсмішнішим пенальті сезону", а адміністратор клубу Аль-Фейха не стримався й сказав:
"Навіть якщо сюди приїде президент ФІФА Інфантіно, він не переконає мене, що це пенальті".
До обговорення приєдналися й зірки Саудівської ліги з інших команд – Малкольм, Ріяд Марез, Меріх Демірал, а також партнер Роналду по збірній Португалії Рубен Невеш. Усі вони публікували сторіз із емодзі, що сміються, натякаючи на абсурдність рішення арбітра.
Нагадаємо, після цієї перемоги Аль-Наср очолює турнірну таблицю, маючи 21 очко після семи матчів. Команда демонструє стовідсотковий результат – 7 перемог у 7 іграх із різницею м’ячів 23:3.
Раніше повідомлялося, що син Роналду відзначився забитим мʼячем за збірну Португалії U-16.