Скандал у Саудівській лізі: Роналду забив із сумнівного пенальті і отримав за це шквал критики

Богдан Войченко — 2 листопада 2025, 14:18
У Саудівській Аравії стався новий футбольний скандал! У суботньому матчі лідер чемпіонату Аль-Наср із Кріштіану Роналду на останніх хвилинах вирвав перемогу над Аль-Фейхою (2:1), але головною темою стала не перемога, а скандальний пенальті.

Розв’язка трапилася на 90+14-й хвилині, коли арбітр призначив одинадцятиметровий, який Роналду впевнено реалізував. Та ось біда навіть після кількох повторів фолу чи гри рукою у моменті не побачив ніхто, окрім судді.

Мережа миттєво вибухнула реакціями. Вболівальники називають це "найсмішнішим пенальті сезону", а адміністратор клубу Аль-Фейха не стримався й сказав:

"Навіть якщо сюди приїде президент ФІФА Інфантіно, він не переконає мене, що це пенальті".

До обговорення приєдналися й зірки Саудівської ліги з інших команд Малкольм, Ріяд Марез, Меріх Демірал, а також партнер Роналду по збірній Португалії Рубен Невеш. Усі вони публікували сторіз із емодзі, що сміються, натякаючи на абсурдність рішення арбітра.

Нагадаємо, після цієї перемоги Аль-Наср очолює турнірну таблицю, маючи 21 очко після семи матчів. Команда демонструє стовідсотковий результат – 7 перемог у 7 іграх із різницею м’ячів 23:3.

