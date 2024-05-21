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56 ударів: В Ізраїлі встановили світовий рекорд у серії пенальті

— 21 травня, 15:12
56 ударів: В Ізраїлі встановили світовий рекорд у серії пенальті

У чемпіонаті Ізраїлю з футболу побито світовий рекорд за тривалістю серії пенальті - для виявлення переможця гравцям команд довелося завдати 56 ударів.

Історична подія відбулась у матчі між Димоною та Шимшоном у півфіналі плей-офф за вихід до другої ліги Ізраїлю.

Основний та додатковий час матчу завершився внічию 2:2, тож переможця довелося визначати у серії пенальті, у якій команди влаштували справжнє шоу. Футболісти завдали аж 56 ударів з позначки. У підсумку перемогу з рахунком 23:22 здобула Димона.

Відтак команди побили світовий рекорд, який у 2022 році встановили у матчі Вашингтона та Бедлінгтона на Меморіальному Кубку в північно-східній Англії, коли футболісти пробили 54 пенальті.

Ізраїль пенальті Світовий рекорд

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