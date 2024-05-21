56 ударів: В Ізраїлі встановили світовий рекорд у серії пенальті

У чемпіонаті Ізраїлю з футболу побито світовий рекорд за тривалістю серії пенальті - для виявлення переможця гравцям команд довелося завдати 56 ударів.

Історична подія відбулась у матчі між Димоною та Шимшоном у півфіналі плей-офф за вихід до другої ліги Ізраїлю.

Основний та додатковий час матчу завершився внічию 2:2, тож переможця довелося визначати у серії пенальті, у якій команди влаштували справжнє шоу. Футболісти завдали аж 56 ударів з позначки. У підсумку перемогу з рахунком 23:22 здобула Димона.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6 — Sport5 (@sport5il) May 21, 2024

Відтак команди побили світовий рекорд, який у 2022 році встановили у матчі Вашингтона та Бедлінгтона на Меморіальному Кубку в північно-східній Англії, коли футболісти пробили 54 пенальті.