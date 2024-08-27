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У Франції зросла популярність Telegram через захмарні ціни на трансляції Ліги 1

Ігор Чернявський — 27 серпня, 21:30
У Франції зросла популярність Telegram через захмарні ціни на трансляції Ліги 1

Надто високі ціни на трансляції матчів Ліги 1 на платформі DAZN змушують французьких уболівальників дивитися ігри на піратських сервісах.

Про це повідомляє La Voix Du Nord.

Ціна місячної підписки на Лігу 1 становить 39,99 євро. Велика кількість уболівальників були обурені такою ціновою політикою DAZN та почали шукати альтернативні способи перегляду.

Виходом із ситуації для багатьох фанатів став Telegram. За інформацією джерела, понад 200 тисяч французів дивилися матч-відкриття сезону між ПСЖ та Гавром у цій соціальній мережі.

Цікаво, що в Англії підписка на Лігу 1 майже втричі дешевша — 12 євро.

Нагадаємо, кілька днів тому у Франції затримали творця Telegram Павла Дурова. Його звинувачують у сприянні тероризму, шахрайству, відмиванню грошей та поширенні педофільського контенту.

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